Keşmir Krizi sporu da vurdu

Hindistan Erkek Kriket Takımı Teknik Direktörü Gautam Gambhir, Keşmir’de 22 Nisan’da yaşanan ve 26 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasında hiçbir maçın oynanmaması gerektiğini söyledi. Delhi yönetimi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutarken, İslamabad suçlamaları reddetti.

Gambhir, “Bu durum çözülmeden hiçbir temas olmamalı. Ne kriket maçı, ne film, ne konser… Hiçbiri askerlerimizin ve vatandaşlarımızın canından önemli değil,” dedi.

Hindistan, saldırı sonrası Pakistan'a yönelik hava saldırıları düzenledi. “Sindoor Operasyonu” adı verilen harekatta en az 26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Karşılıklı top atışlarında Hindistan tarafında 15 sivilin öldüğü bildirildi.

Hindistan, saldırı sonrası Pakistan ile su paylaşım anlaşmasını askıya aldı, hava sahasını Pakistan uçaklarına kapattı. Ayrıca bazı Pakistanlı sanatçıların Instagram hesaplarına da erişim engeli getirdi.

İki ülke yalnızca Uluslararası Kriket Konseyi’nin düzenlediği Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda karşılaşıyor. Son olarak Şubat ayında Şampiyonlar Kupası'nda Dubai'de oynadılar. Hindistan, Pakistan’a seyahat etmeyi reddettiği için maç tarafsız sahada gerçekleşti.

Kadınlar Dünya Kupası’nda bu yıl yeniden karşılaşmaları bekleniyor. Erkek takımlarının ise 2026 T20 Dünya Kupası’nda rakip olması muhtemel.