Keşmir'de 5 Hint askeri öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Keşmir'de 5 Hint askeri öldürüldü

Pazartesi günü Hindistan kontrolündeki Keşmir'de çıkan çatışmada beş Hindistan askeri öldürüldü. Çatışma, bu yıl öldürülen asker ve polis sayısını 17'ye çıkardı.

Hintli yetkililer, Keşmirli savaşçıların saldırılarda "taktiksel bir değişiklik" yaparak, operasyonları çoğunluğu Müslüman olan Srinagar vadisinden, "karşı ayaklanma önlemlerinin o kadar güçlü olmadığı" Hinduların yoğunlukta olduğu Güney Jammu bölgesine kaydırdıklarını söyledi.

Hindistan ordusunun 16. Kolordusu, kuvvetlerin Pazartesi akşamı Srinagar'ın yaklaşık 135 kilometre güneydoğusunda, Jammu bölgesinde Doda ormanında bir operasyon başlattığını söyledi. Ordu, bir yüzbaşı da dahil olmak üzere dört askerin öldürüldüğünü söyleyerek "ağır bir çatışmanın yaşandığını" bildirdi.

Bir polis memuru da yaraları nedeniyle hayatını kaybederken, iki asker de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan ordusundan Upendra Dwivedi, ölen askerlerin ailelerine "en derin taziyelerini" iletti.

Yeni Delhi merkezli Güney Asya Terörizm Portalı'na (SATP) göre, bu yıl Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 17 sivil, 17 asker ve 27 Keşmirli olmak üzere 61 kişi öldürüldü.

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