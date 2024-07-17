Keşmir'de 5 Hint askeri öldürüldü

Hintli yetkililer, Keşmirli savaşçıların saldırılarda "taktiksel bir değişiklik" yaparak, operasyonları çoğunluğu Müslüman olan Srinagar vadisinden, "karşı ayaklanma önlemlerinin o kadar güçlü olmadığı" Hinduların yoğunlukta olduğu Güney Jammu bölgesine kaydırdıklarını söyledi.

Hindistan ordusunun 16. Kolordusu, kuvvetlerin Pazartesi akşamı Srinagar'ın yaklaşık 135 kilometre güneydoğusunda, Jammu bölgesinde Doda ormanında bir operasyon başlattığını söyledi. Ordu, bir yüzbaşı da dahil olmak üzere dört askerin öldürüldüğünü söyleyerek "ağır bir çatışmanın yaşandığını" bildirdi.

Bir polis memuru da yaraları nedeniyle hayatını kaybederken, iki asker de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan ordusundan Upendra Dwivedi, ölen askerlerin ailelerine "en derin taziyelerini" iletti.