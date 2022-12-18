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Kestane kabuğu ne işe yarıyor?

Kestane kebap yemesi sevap derler kestane için. Artık kabuğu da değerli. Bakın kabukları çöpe atmazsanız ne işe yarıyor?

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 12:20
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Kestane kabuğu ne işe yarıyor?

Kestane kabuğu ne işe yarıyor?
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Havaların soğumasıyla sokak başlarında ya da evlerimizde sohbetlere ortak olan kestaneler sağlığa çok faydalı. Ancak bu kez kabuklarıyla gündemde. Zira kestane kabuklarının çöpe atılmaması ve değerlendirilmesi önerisi geldi.

Kestane içeriğiyle müthiş faydalı. İçerdiği vitamin ve minarellerle oldukça faydalı bir besin olan kestane, kabuğuyla da birçok yararı var. "Kestane kabuklarından ne yapılır, Kestane kabuğu yararları nelerdir, Kestane kabuğu tüketilir mi" sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki satırları göz gözdirmenizde yarar var.

KESTANE KABUĞUNUN PÜRESİ

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmakta. Yine kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içeriyor. Püre haline getirilip, bal ile karıştırılınca özellikle çocukların iştahını artırıyor

KESTANE KABUĞUNUN SUYU

Kestane kabuğu haşlayıp suyu içilirse ateş düşürücü özelliği ortaya çıkıyor.

KESTANE KABUĞU İLE SAÇ BAKIMI

Kestane kabuğunu kaynatıp suyunu saçlarınıza sürürseniz daha canlı ve parlak olduğunu göreceksiniz.

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