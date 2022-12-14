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Kestane kabuğu nasıl değerlendirilir? Kestane kabuğunun faydaları neler?

Kış aylarının gelişiyle kestane tezgâhlarda yerini almaya başladı. Kışın vazgeçilmez lezzeti kestaneyi kabuğundan ayırarak tüketiyoruz ama kestane kabuğunu da tüketmek mümkün. Kestane kabuğundan püreden saç bakım maskesine kadar pek çok alanda kullanmak mümkün. Peki, Kestane kabuğu yenir mi, nasıl hazırlanır? Kestane kabuğunun faydaları neler?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:58
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Kestane kabuğu yenir mi, nasıl hazırlanır? Kestane kabuğunun faydaları neler?

Kestane kabuğu nasıl değerlendirilir? Kestane kabuğunun faydaları neler?
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Kış aylarında bolca tükettiğimiz kestaneyi kabuğundan ayırarak yiyoruz. Fakat kestanenin içi kadar kestane kabuğu da tüketilebilir. Kestane kabuğunu püreden saç bakım maskesine kadar çeşitli alanlarda değerlendirmek mümkün. Peki, Kestane kabuğu yenir mi, nasıl hazırlanır? Kestane kabuğunun faydaları neler?

Havaların soğumasıyla kestane tezgahları doldurmaya başladı. Kestaneyi kabuğundan ayırıyoruz ama içi kadar kestane kabuğunun da faydaları var. Kış aylarının iç ısıtan lezzeti kestaneden geriye kalan kabukları nasıl değerlendireceğinize dair bir liste hazırladık. Peki, kestane kabuğu nasıl kullanılır?

KESTANE KABUĞU SUYU

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Kestane kabuğunun suda kaynatılarak hazırlanan suyun etkili derecede ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

KESTANE KABUĞU PÜRESİ

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir. Kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ile karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.

KESTANE KABUĞU İLE SAÇ BAKIMI

Bir avuç kestane kabuğunu suda kaynatın, Suyunu süzüp, soğumasını bekledikten sonra saçlarınızı yıkayınız. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı temiz su ile durulamalısınız. Saçlarınız hem daha canlı ve parlak olacaktır.

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