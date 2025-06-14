Kestane ormanları kurtarmak için mücadele devam ediyor

Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen bu zararlı böcek türüyle ilgili, yöremiz hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki Gal'lere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına 2025 yılında da devam edildi. Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler Gal'lerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yiyerek zararlı böcek popülasyonunun yok olmasının sağlaması hedeflendi.

Bu kapsamda Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen "Torymus Sinensis"ler Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Melendere Orman İşletme Şefliği Sınırları içerisinde ormanlara bırakıldı.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce bölge mıntıkasında kalan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı olarak yeni salımlar yapılmaya devam edileceği belirtildi.