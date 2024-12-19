Kestane yemek artık hayal oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan kestanenin, kilosu 250 liradan, pişmişinin ise 600 TL'den satışa sunuldu.

Elazığ'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından tercih edilen kestane tezgaha çıktı. Kestanenin çiğ fiyatı 250, pişmiş fiyatı ise 600 liradan vatandaşlara sunuldu.

aw353379-01.jpg

Kestane satışı yapan esnaf Burak Sarıkaya, geçen seneye oranla fiyatı artan kestaneye vatandaşların taleplerinin devam ettiğini ifade etti.

aw353379-02.jpg

Sarıkaya, ''6 senedir bu tezgahı işletiyorum. Şimdi kestane zamanı, geçen seneye oranla fiyatlar bir tık arttı. Bu sene pişmişi 600 lira çiğ kestane ise 250 lira kestaneleri de kesilmiş olarak veriyoruz" dedi.

aw353379-03.jpg

Bu sayede alıcıların kesmekle uğraşmadığını söyleyen Sarıkaya "Direkt olarak açıyor kestaneyi. Kestane ilk başta mutluluk hormonu verir, kolesterolü dengeler, çok iyi bir besin kaynağıdır. Vücuttaki iltihaplanmayı önler'' dedi.

aw353379-04.jpg

Son Haberler
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Bursalılar burnunu ucunu göremedi
Kestane yemek artık hayal oldu
Kestane yemek artık hayal oldu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
FIFA dünya sıralaması güncellendi. İşte A Milli Takım’ın durumu
İstanbul Sarıyer’de kayıp kadının cesedi denizde bulundu! Yakınları sinir kirizi geçirdi!
Kayıp kadının cesedi denizde bulundu
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor
Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor