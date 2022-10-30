30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kestane'nin fiyatı 15 liraya düştü

Kastamonu’da ormanlardan toplanan kestanenin kilogram fiyatı 15 TL’ye düştü. Kestanede bolluk yaşandığını söyleyen vatandaş, "bu sene kestaneye de mantara da doyduk" dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 17:26
Takip Et

Kestane'nin fiyatı Kastamonu'da 15 liraya düştü

Kestane'nin fiyatı 15 liraya düştü
+
Aa
-

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlarında yetişen kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Ormanlık alanlardaki ağaçlardan yere düşürüldükten sonra toplanan kestanenin kilogramı semt pazarlarında 15-25 TL arasında satışa sunuluyor.

Kestanede bolluk yaşandığını söyleyen Zafer Köprülüoğlu, “Bu sene kestane de mantar da bol. İlk mahsul 50 TL’den satıyorduk, şimdi ise bollaştığı için iriliğine göre fiyatı değişiyor. Orta boy kestanenin fiyatı 15 TL, iri boy kestane de 25 TL’den alıcı buluyor. Vatandaşlarımız bu sene kestaneye de mantara da doydu. Kestane İnebolu’da bir çok vatandaşımızın geçim kaynağı oluyor, aynı şekilde mantar bir çok vatandaşımızın ekmek kazancı oluyor” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
2
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sunucu Cem Öğretir arasında ilginç diyalog: Seda senin karın mıydı
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
3
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
4
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
5
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
6
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
7
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
﻿Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
﻿Volkan Demirel: Bunu iyi anlatamadım, benim suçum
﻿Galatasaray Nef'in nefesi yetmedi
﻿Galatasaray Nef'in nefesi yetmedi
﻿Galatasaray Nef'in nefesi yetmedi
﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı
﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı
﻿NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasını yenileme çağrısı
﻿Ankaragücü rahat kazandı
﻿Ankaragücü rahat kazandı
﻿Ankaragücü rahat kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.