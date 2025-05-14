Kestiği ağacın altında can verdi

Kaynak: İHA
Kestiği ağacın altında can verdi

Bolu'da bir işçi kestiği ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler ağacın altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bolu'da kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Kozlu Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Durmuş Gülen, kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Durmuş Gülen'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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