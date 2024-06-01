Kestiği ağacın altında kal

Kaynak: İHA
Kestiği ağacın altında kal

Rize Çayeli'nde bir vatandaş kestiği ağacın altında kaldı.

Çayeli ilçesi Yanıkdağ köyünde yaşanan olayda, Y.S. isimli vatandaş, ormanlık alanda ağaç kesmek için bulunuyordu. Ancak kesilen ağaç, beklenmedik bir şekilde devrilerek Y.S.'nin üzerine düştü. Ağacın altında kalan Y.S., acı içinde kıvranırken, olay yerine hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağacın altında sıkışan ve yaralanan Y.S.'yi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. AFAD ekipleri özellikle hızlı ve dikkatli bir şekilde çalışarak, Y.S.'yi ağacın altından çıkardılar ve ambulansa taşıdılar. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından derhal Çayeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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