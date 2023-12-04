Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde odun yapmak için kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alageriş mevkiinde oğlu ile birlikte odun toplamaya çıkan 58 yaşındaki Erdoğan Arslan, kestiği ağacın altında kaldı.

aw091368-02.jpg

Ağaç devrildikten sonra babasının yanına gelen oğlu Mehmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw091368-03.jpg

Erdoğan Arslan’ın cenazesi bugün, Kolak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Zavait mezarlığına defnedildi.

aw091368-01.jpg

aw091368-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Bir tarafta hüzün, bir tarafta sevinç. Sivasspor'un golüne böyle tepkiler geldi Spor
Bir tarafta hüzün, bir tarafta sevinç. Sivasspor'un golüne böyle tepkiler geldi
Sibel’in katili erkek arkadaşı çıktı. ‘İntihar etti’ diyerek 112’yi aramış Gündem
Sibel’in katili erkek arkadaşı çıktı. ‘İntihar etti’ diyerek 112’yi aramış
Kocaeli'de çıkan baca yangını vatandaşları korkuttu Gündem
Kocaeli'de çıkan baca yangını vatandaşları korkuttu
Fatih Portakal ‘İYİ Parti’ sorusuna çok sinirlendi ‘Bana giren çıkan bir şey yok’ Gündem
Fatih Portakal ‘İYİ Parti’ sorusuna çok sinirlendi ‘Bana giren çıkan bir şey yok’
İrem Derici Altın Kelebek töreninde heyecanına hakim olamadı Magazin
İrem Derici Altın Kelebek töreninde heyecanına hakim olamadı
Meral Akşener’in ‘hayır’ kararını açıkladığı anlar kameralara böyle yansıdı Gündem
Meral Akşener’in ‘hayır’ kararını açıkladığı anlar kameralara böyle yansıdı
Bilim dünyasını derinden sarsan keşif. 'Var olamayacak kadar büyük' Bilim
Bilim dünyasını derinden sarsan keşif. 'Var olamayacak kadar büyük'