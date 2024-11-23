Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Kaynak: İHA
Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde, kendine ait tarladaki ağacı kesen 62 yaşındaki Yusuf Tanrıöver, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde, kendine ait tarladaki ağacı kesen 62 yaşındaki Yusuf Tanrıöver, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.45 sıralarında Sarıgöl'ün Bahadırlar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarladaki ağacı kesen 62 yaşındaki Yusuf Tanrıöver, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıöver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Haberler
Karısını tabancayla vurup öldürdü
Karısını tabancayla vurup öldürdü
Şehre inen kurt belediye ekiplerince yakalandı
Şehre inen kurt belediye ekiplerince yakalandı
Tatvan polisinden bilgilendirme
Tatvan polisinden bilgilendirme
Malatya’da tır ile çapa motoru çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı var
Malatya’da tır ile çapa motoru çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı var
Engelli gencin itfaiye eri olma hayali gerçekleşti
Engelli gencin itfaiye eri olma hayali gerçekleşti