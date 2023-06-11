Keten tohumu hipertansiyona iyi gelir mi

Amerikan Kalp Cemiyetinin sunduğu bir araştırma sonucu Keten tohumunun nelere iyi gelip gelmediğini ortaya koydu. İşte sonuçlar…

Keten tohumu hipertansiyona iyi gelir mi

Yapılan araştırma sonucunda keten tohumunun yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmede yararlı olduğu görüldü. Buna göre periferik damar hastalığı olan hipertansiyonlu hastalara öğütülmüş olarak günde 30 gr keten tohumu içeren hamur işi gıdalar 1 yıl süre ile verildi ve benzer özelliklere sahip, ancak keten tohumu verilmeyen kontrol grubu ile kan basınçları karşılaştırıldı. 6 ay sonunda keten tohumu kullanan hastaların sistolik (büyük) kan basıncında 10 mmHg; diyastolik kan basıncında ise 7 mmHg’lık bir düşme olduğu görüldü (istatistiksel olarak anlamlı).

Araştırmacılar keten tohumunu tercih etme nedenleri olarak; keten tohumunun hayvan deneylerinde aterosklerozu önleyici ve diğer kalp damar sistemini koruyucu etkilerini belirtiyorlar.

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