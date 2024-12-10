Keten tohumu ve yoğurt karışımı diz ağrılarına şifa oluyor mu? Uzmanlar açıklıyor...

Doğal besinler, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle sık sık gündeme gelirken, son dönemde keten tohumu ve yoğurt karışımının diz ağrılarına iyi geldiği yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu tür doğal tedavi yöntemlerinin bilimsel temellerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, keten tohumu ve yoğurt gerçekten diz ağrılarına iyi gelir mi?

KETEN TOHUMUNUN ŞİFALI GÜCÜ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy, keten tohumunun zengin omega-3 yağ asitleri, lignanlar ve antioksidanlar içerdiğini belirtiyor:

"Keten tohumu, iltihaplanmayı azaltan doğal bir besin olarak bilinir. Özellikle romatoid artrit gibi inflamatuar eklem hastalıklarında destekleyici olabilir. Ancak bu tür faydaların, düzenli ve dengeli bir tüketimle mümkün olacağını unutmamak gerekir."

Amerikan Beslenme Derneği tarafından yapılan bir çalışmada, keten tohumunun içerdiği alfa-linolenik asidin (ALA) vücutta inflamasyonu azaltıcı etkileri olduğu ortaya konulmuş. Araştırma, düzenli keten tohumu tüketiminin eklem ağrılarında hafifleme sağladığını, ancak bu etkinin kişiden kişiye değişebileceğini gösteriyor.

YOĞURDUN ROLÜ NEDİR?

Yoğurt, özellikle kalsiyum ve probiyotik içeriğiyle kemik ve eklem sağlığına katkı sağlayan önemli bir besin. Ortopedi Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, yoğurdun diz ağrıları üzerindeki etkisine dair şu açıklamada bulunuyor:

"Yoğurt, kemik yoğunluğunu artırarak eklemleri destekler. Ancak diz ağrılarında doğrudan bir etkisi olduğunu söylemek için yeterli bilimsel veri yoktur. Bu karışım, genel sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterebilir, ancak ağrıyı tamamen geçirmesi beklenmemelidir."

KLİNİK ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Türkiye'de yapılan bir pilot çalışmada, keten tohumu ve yoğurt karışımının osteoartrit (kireçlenme) hastalarında ağrı yönetimine yardımcı olabileceği yönünde sonuçlar elde edildi. Ancak araştırmayı yürüten ekip, bu tür karışımların tek başına bir tedavi olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. Zeynep Yılmaz, "Diyet, düzenli egzersiz ve tıbbi tedaviyle birlikte bu tür doğal desteklerin etkili olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

UZMANLARDAN UYARILAR

Uzmanlar, keten tohumu ve yoğurt karışımının faydalı bir destek olabileceğini ancak mucizevi bir çözüm olmadığını belirtiyor. Ayrıca aşırı keten tohumu tüketiminin hormonal dengesizliklere yol açabileceği ve bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği konusunda uyarıyorlar.

DİZ AĞRISI İÇİN NE YAPMALI?

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşegül Karaca, diz ağrısı yaşayan bireylerin öncelikle bir uzmana başvurmaları gerektiğini vurguluyor:

"Diz ağrısının nedeni mekanik bir problem, iltihaplanma ya da kireçlenme olabilir. Bu nedenle, doğal desteklerin yanı sıra tıbbi müdahale ve doğru egzersiz planı şarttır."

Keten tohumu ve yoğurt karışımı, zengin besin içerikleri sayesinde genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabilir ve diz ağrılarında destekleyici bir rol oynayabilir. Ancak bilimsel veriler, bu karışımın bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasını destekleyecek kadar güçlü değildir.

Doğal desteklerden faydalanmak isteyenlerin, öncelikle bir doktora danışmaları önerilir.