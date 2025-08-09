Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!

Manchester City'den ayrılmasının ardından Napoli ile 2+1 yllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki Bekçikalı yıldız Kevin De Bruyne bir antrenman görüntüsü üzerinden sosyal medyada kendisiyle alay edenlere sahada cevabını verdi.

KEVIN DE BRUYNE'DEN RESİTAL

Napoli'nin Girona ile oynadığı ve 3-2 kazandığı hazırlık maçının ilk 23 dakikasında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kevin De Bruyne bir kez kez daha klasını konuşturdu.

NE OLMUŞTU?

Kevin De Bruyne'nin Napoli il çıktığı bir antrenmanda topa basıp düştüğü anların görüntüleri sosyal medyada viral olmuş ve tecrübeli oyuncuya yönelik bir karalama kampanyası başlatılmıştı.