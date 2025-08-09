Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!

Kaynak: Haber Merkezi
Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!

Kevin De Bruyne, sosyal medyada kendisiyle alay edenlere sahada cevap verdi.

Manchester City'den ayrılmasının ardından Napoli ile 2+1 yllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki Bekçikalı yıldız Kevin De Bruyne bir antrenman görüntüsü üzerinden sosyal medyada kendisiyle alay edenlere sahada cevabını verdi.

KEVIN DE BRUYNE'DEN RESİTAL

Napoli'nin Girona ile oynadığı ve 3-2 kazandığı hazırlık maçının ilk 23 dakikasında 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kevin De Bruyne bir kez kez daha klasını konuşturdu.

NE OLMUŞTU?

Kevin De Bruyne'nin Napoli il çıktığı bir antrenmanda topa basıp düştüğü anların görüntüleri sosyal medyada viral olmuş ve tecrübeli oyuncuya yönelik bir karalama kampanyası başlatılmıştı.

Son Haberler
Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü
Fransız doktorun İstanbul'daki esrarengiz ölümü
Antalya'dan kalkan uçak havalimanına geri döndü
Antalya'dan kalkan uçak havalimanına geri döndü
Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?
Erdoğan’dan gözleri ışıl parlayan Nebati’yle ekonomi zirvesi: Yeniden ekonominin başına mı geçecek?
Takla atan otomobilde kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı
Takla atan otomobilde kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı