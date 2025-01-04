Kevin De Bruyne Manchester City’den ayrılacak mı? Guardiola açıkladı

Büyük bir kaosun içinde bulunan Manchester City’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin De Bruyne’nin takımdan ayrılması bekleniyor. Sakatlık sorunları ile boğuşan 33 yaşındaki oyuncunun takımdaki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklama geldi.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, Belçikalı yıldızın düzenli oynadığında takım için kilit oyuncu olduğunun altını çizerek, “Kontratını uzatması bana bağlı değil. Birçok oyuncu gibi bir buçuk yılda sakatlıklar yaşadı. Düzenli oynadığında ve formda olduğunda bizim için gerçekten önemli bir oyuncu oluyor. Sezon sonuna kadar nasıl performans göstereceğiyle ilgili. Yaşı ve bunları kulübün düşünmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bu sezon Manchester City formasıyla 17 maça çıkan Kevin De Bruyne iki gol ve iki asist kaydetti.

Manchester City'ye 2015'te imza atan 33 yaşındaki futbolcu daha önce Wolfsburg, Chelsea, Werder Bremen ve Genk formalarını giymişti.