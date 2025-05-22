Kevin de Bruyne'nin Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Fanatik'in haberine göre Kevin de Bruyne senelik 15 milyon euro net maaş talebinde bulundu. Bu beklenti sonrası transfer zora girdi ancak görüşmeler sürüyor.

MERTENS DEVREYE GİRECEK

Yıldız futbolcunun talebini 10 milyon euronun altına çekmeyi planlayan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens'ten de yardım isteyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de Bruyne Manchester City'den ayrılacağını açıklamıştı. Bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu transfer gündeminin önemli isimlerinden biri olacak.