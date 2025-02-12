Kevin Durant NBA tarihine geçti: Bunu başaran 8 efsaneden biri oldu

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Kevin Durant NBA tarihine geçti: Bunu başaran 8 efsaneden biri oldu

Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Kevin Durant NBA tarihine geçti. Yıldız oyuncu NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşan 8 oyuncudan biri olarak adını efsanelerin yanına yazdırdı.

NBA'de Phoenix Suns forması giyen Kevin Durant, 30 bin sayı barajını geçen 8. oyuncu oldu.

NBA'de 4 maç yapıldı. Memphis Grizzlies'e 119-112 yenilen Suns'ta 34 sayıyla maçın en skoreri olan Durant, NBA'deki normal sezon kariyerinde 30 bin 8 sayıya ulaştı.

Durant, LeBron James, (41 bin 623) Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), Michael Jordan (32 bin 292), Dirk Nowitzki (31 bin 560) ve Wilt Chamberlain'den (31 bin 419) sonra NBA normal sezonlarında 30 bin sayıya ulaşan 8. basketbolcu olarak tarihe geçti.

Sezonun 27. yenilgisini yaşayan ev sahibi Suns'ta Durant'in 34 sayısının yanı sıra Bol Bol 18 sayı, 14 ribaunt ve Devin Booker 17 sayı, 9 asist üretti.

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