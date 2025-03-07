Kevin Durant Suns’tan ayrılacak mı? Çılgın takas teklifi gelebilir

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Kevin Durant Suns’tan ayrılacak mı? Çılgın takas teklifi gelebilir

Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Kevin Durant’in sezon sonu takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Yıldız skorer için Minnesota Timberwolves’un çılgın bir takas teklifi yapabileceği belirtiliyor.

Minnesota Timberwolves, Şubat ayındaki transfer döneminde Kevin Durant'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Ancak, bu yaz tekrar hamle yapmayı planlıyorlar.

ESPN'den Brian Windhorst, "Minnesota Timberwolves'u da KD konusunda izlemek lazım. Anthony Edwards ve Durant arasında güçlü bir bağ var. Wolves, Durant için çılgın bir takas denedi, ancak başaramadı. Bu yaz tekrar deneyecekler" ifadelerini kullandı.

Minnesota, Durant'i almak için bazı üçüncü taraf kulüplerle iletişime geçmişti. Takasın gerçekleşmesi için Julius Randle ve genç oyuncuların dahil olduğu bir paket oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

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