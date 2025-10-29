Sezon başında Houston Rockets'a katılan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Kevin Durant, Alperen Şengün'e saha içerisinde nasıl yardımcı olacağını anlattı.

The Pivot Podcast'e konuşan Kevin Durant, hücumda aksiyon almasa da Alperen Şengün'e alan açabildiği sürece bundan memnuniyet duyacağını ifade ederek mütevazi bir yorumda bulundu.

"ONA KÜÇÜK BİR ALAN AÇMAK BİLE BENİM İÇİN KAZANÇTIR"

Durant şunları söyledi:

"Oyunun içinden biri olarak söylüyorum, geçen sene Alperen topu tepede aldığı zaman yakınına hep bir yardım savunması gelirdi.Artık o tepedeyken forvette ben duruyorum. Artık o savunmacı benden ayrılamayacak. Çünkü boş şut vermeyi göze alamaz. Hatta belki de bana yapışıp top aldırmamaya çalışacak. Bu da Alperen'e biraz daha alan kazandıracak. Yani topla biraz daha rahat oynayabilecek. Belki o hücumda aksiyona dahil olmam, belki topa bile dokunmam ama şunu hissederim: O pozisyona biraz katkım oldu. Her ne kadar işi yüzde yüz o yapmış olsa bile ona küçük bir alan açmak bile benim için bir kazançtır. Yani çoğu zaman bu bile benim için yeterli."