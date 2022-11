Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e mahsus bir havuza ismi verilen Kevser kelime olarak bereket anlamı gelmektedir. Kuran-ı Kerimin en kısa surelerinden olan Kevser suresi namazlarda en sık okunan dualardandır. Peki, Kevser Suresi nasıl okunur? Kevser Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Mekke döneminde inen Kevser suresi anlamıyla önemli dualardandır. Kevser Suresi Türkçe anlamına bakıldığında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmiştir. Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı da arama motorlarında sıkça araştırılmaktadır.

KEVSER SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KEVSER SURESİ KONUSU NEDİR?

Kevser Sûrede Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.

KEVSER SURESİ FAZİLETİ

Kevser suresine ilişkin pek çok şey söylenmektedir. Çok faziletli dualardan biri olarak kabul edilir. Kevser suresinin faziletlerini sizler için hazırladık.

Kevser suresi 100 defa okuyan, salavat getirerek ve inanarak okuyan bir kimse, Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Bir oturuşta 1000 kere okumak çok faziletlidir. Her türlü dünyalık hacet için, yağmur yağarken okunursa dileği hasıl (kabul) olur. Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar. Kalpteki kin, haset gibi kötü duygular silinir. Yerini, Allah’ın izniyle iyi ve sahih duygular alır.

Kevser suresini her gün okumak hasımların kinini engeller. Çünkü bu sure, Peygamber Efendimize haset eden, oğlu Kasım’ın vefatından sonra Peygamberimize "soyu kesik" demeleri üzerine bu sure nazil olmuştur. Bu yüzden düşmanın şerrinden emin olmak için de okunabilir.

KEVSER ANLAMI NEDİR?

Kevser kelimesi, sıfat olarak “çok, pek çok”, isim olarak da “iyilik ve hayır” anlamına gelir.

KEVSER SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Kur’an-ı Kerim’de bulunan bütün sureler ve dualar gibi, “Kevser suresi ne için okunur, neye iyi gelir?” sorusu da sık sık araştırılır. Kevser suresi ne için okunur ve neye iyi gelir sorusunun cevabı şöyledir:

Bir işte başarılı olunmak isteniyorsa,

Allah yolunda ilerlemek isteniyorsa,

Her türlü bela ve şerden uzak durulmak isteniyorsa,

Yüce Allah'ın müjdelediği cennet sularından içmek isteniyorsa Kevser suresi okunabilir.

KEVSER SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kevser suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Kevser suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

KEVSER SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Kevser suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.