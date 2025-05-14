Keyfi yerinde Avrupalının derdi herkesi şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Keyfi yerinde Avrupalının derdi herkesi şaşırttı

Türkiye’de terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve fesih açıklamasındaki skandal Lozan sözleri tartışma konusu olmaya devam ederken bir yandan da İstanbul’da yapılması beklenen Rusya-Ukrayna zirvesi konuşuluyor. Ancak Avrupa medyasının gündeminin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

İsviçre’de son günlerde radara yakalanan yaban ördeği konuşuluyor. İsviçre’nin merkezinde geçen ay bir yaban ördeğinin hız sınırını aştığı öğrenildi.

Bern yakınlarındaki Köniz kasabasının polisinin 13 Nisan'da çekilen radar görüntülerini incelerken, hız tuzağına yakalananlar arasında bir yaban ördeğinin de bulunduğu tespit ederek şaşkınlığa uğradığı belirtildi.

Gönderide, ördeğin 30 km/s hız sınırı olan bir bölgede 52 km/s hızla giderken yakalandığı aktarıldı.

İlk olarak pazartesi günü Berner Zeitung gazetesinin duyurduğu olay, sonradan daha da tuhaf bir hal aldı.

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YEDİ YIL ÖNCE AYNI YERDE AYNI HIZDA

Facebook'taki paylaşımda, tıpatıp aynı görünen bir ördeğin tam yedi yıl önce, aynı tarihte ve tam da aynı hızda uçarken görüntülendiği duyuruldu.

Belediye, olayın gecikmiş bir 1 Nisan şakası ya da "sahte" bir fotoğraf vakası olup olmadığını değerlendiriyor.

Ancak Guardian'ın aktardığına göre polis müfettişliği, görüntülerde oynama yapmanın veya radar sistemini manipüle etmenin imkansız olduğunu belirtti.

Belediye, bilgisayarların her yıl İsviçre Federal Metroloji Enstitüsü tarafından kalibre edilip test edildiğini ve çekilen fotoğrafların mühürlendiğini bildirdi.

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