2002’den bu yana iktidar sadece medyayı değil devleti de adım adım ele geçirdi.

Kimin sesi çıkıyorsa susturuldu, kimin kalemi yazıyorsa kırıldı.

Bağımsız ve tarafsız yargıçlar sürgüne gönderildi.

Devlette cemaat ve tarikat yapılandırması sağlandı, parti devletine dönüştürüldü

Medya; demokratik ülkelerde, Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra 4. Kuvvet.

AKP iktidarında bu dört kuvvet tek elde toplandı: Cumhurbaşkanı.

2002 – 2025 arası el konulan ve satılıp “yandaş” olan televizyonlar:

2003: Star TV, Kral TV ve Teleon TV Uzan Grubu’ndan alınarak TMSF’ye devredildi. TMSF ihalesiyle Doğan Grubu’na 306,5 milyon dolar karşılığında satıldı. 2011’de Doğuş Grubu’na devredildi. Yandaş oldu.

2007: Dinç Bilgin’in ATV ve Sabah Gazetesi TMSF’ye devredildi.

Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın, Çalık Holding’in CEO’su olarak görev yaptığı dönemde Halkbank ve Vakıfbank’tan toplam 750 milyon dolar kredi kullandırıldı. Çalık Grubu, 1,1 milyar dolar bedelle TMSF’den satın aldı. 2013’te Kalyon - Turkuvaz Grubu bünyesindedir. Yandaş oldu.

2013: Çukurova Holding’in medya şirketlerine TMSF tarafından el konuldu. Show TV ve Skytürk 360 TMSF tarafından 402 milyon dolara satıldı. Digitürk, Katarlı beIN Media Grup’a yaklaşık bir milyar dolar bedelle satıldı. Yandaş oldu.

Akşam TV ve Alem FM de Ethem Sancak’ın TürkMedya Grubu’na devredildi. 2017’de Erdoğan ile Pınarhisar cezaevinde yatan koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Zeki Yeşildağ tarafından satın alındı. Yandaş oldu.

2015’te Koza – İpek Grubu’na ait Kanaltürk ve Bugün TV’ye, FETÖ nedeniyle kayyım atandı. Alıcıları hakkında net bilgi yok.

2016’da Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Mehtap TV, MC TV ve Yumurcak TV kapatıldı; tüm malvarlıkları TMSF’ye devredildi. Alıcıları hakkında net bilgi yok.

2008: Eski bakan ve ünlü iş insanı Cavit Çağlar’ın Olay TV’sine 2008’de TMSF tarafından el konuldu, Çağlar tüm borçlarını ödedi ve 2010’da geri verilen ilk ve tek TV olarak dikkat çekti. Çağlar 2020’de yayınını sonlandırdı.

2025: Flash Haber TV, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ bünyesinde mahkeme kararıyla TMSF kayyımına devredildi. Yandaş oldu.

2025: İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması ile Can Holding bünyesindeki Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT şirketlerine el konuldu. TMSF lehine kayyım atandı. Yandaş oldu.

2025: Merdan Yanardağ tutuklandı. Oğluna ait TELE 1 TV, TMSF’ye devredildi. Yandaş oldu.

İtiraf etmem gerekir. SZC TV ve HALK TV ise CHP yandaşıdır.

Özgür bir televizyon yayını var mı? Yok.

Her Partiye eşit mesafeden sadece gazetecilik / habercilik yapan bir televizyon kanalı var mı? Yok.

Ya iktidar ya muhalefet yandaşı medya var.

Ve şimdi yeni bir döneme giriyoruz.

Hüseyin Gün’ün, “casusluk soruşturması” kapsamında iftira ya da itirafları arasında, yurt dışında olan Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun da adı var.

Yine yurt dışında yaşayan bir başka isim, Sözcü Gazetesi ve TV’nin patronu Burak Akbay, yıllardır FETÖ soruşturması gerekçesiyle Türkiye’ye dönemiyor.

Tele1 susturulurken, Halk TV ve Sözcü TV tek bir gün ekran karartma ile sert protesto yapamadılar.

Haydi RTÜK’ten korktular diyelim, tek bir gün penguen yayını ile TELE1 TV’ye destek vermediler.

Bir dayanışma, bir vicdan sesi bekledik, gelmedi.

Ama unutmamak gerekir:

Dün onlara bugün sizlere gelir sıra.

Yandaş medya sarayın propaganda ve algı tetikçileridir.

Pazar keyfinizi bozduğum için özür dilerim.

Ama, bilin ki bizim keyfimiz yıllardır 365 gün yok.

Sizin de bu pazar keyfiniz kaçsın.