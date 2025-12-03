Günlerdir beklenen dev derbi 1-1 berabere bitti. İsmi gibi dev bir maç olmadı. Üretkenliğin çok az olduğu, pozisyon olarak çok kısır geçen sıkıcı ve sıradan bir derbi izledik. Bu derbi iki takım için çok önemliydi. Lider Galatasaray, liderliğini korumak yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını açmak istiyordu.

Ev sahibi Fenerbahçe galip gelerek uzun süredir hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Evde ki hesap çarşıya uymadı. İki ezeli rakip puanları paylaşarak haftayı kapattılar. Bu skor Trabzonspor’a yaradı. Liderin 2 puan, ikincinin 1 puan gerisinde 3.üncü sırada yer aldı. Tribünleri dolduran taraflar hayal kırıklığı yaşadılar. İlk 11’ler açıklandığında sahaya çok büyük yıldız futbolcuların çıkacağını düşündük ama ben göremedim bu yıldızı isimleri. İsimleri vardı, kendileri yoktu sahada. Bu kadar sıkıcı bir derbi olmamalıydı. İki takım taraftarı da can sıkıntısından patlamıştır. Büyük paralar kazanan oyuncuların büyük oynamaları gerekiyor. Bu kadar büyük ekonomiye sahip derbide bu oyuncu ne çalım attı diyen var mı? Vay be nasıl bir gol attı diyenimiz var mı? Cevap çok basit yok. Seyirci izlediği maçtan keyif almak ister, mutlu olmak ister. Maç bitimi herkesin yüzünden düşen bin parça. Keşke stada gelmeseydik veya televizyonu açıp izlemeseydik zamanımız boşa geçti diyorlar. Ev sahibi Fenerbahçe ne oynadığını bilmeyen, panik halinde atak geliştirmeye çalışan bir görüntü çizdi. Acaba Fenerbahçeli futbolcular oynadıkları futboldan keyif aldılar mı? Fenerbahçe kadro derinliği Süper Ligin çok üzerinde. Her bölgede direk oynayabilecek 3 oyuncusu var. Bu kadar kaliteli isimler varken oynanan oyun sıradan Anadolu takımı oyunu. Galatasaray lider olarak geldiği derbiden lider olarak ayrıldı. Derbi öncesinde sakat oyuncuların çok olması kadro kurmada Okan hocayı bir hayli düşündürmüştü. Sıkıntılı bir şekilde başladıkları karşılaşmadan 1 puan almayı başarıdır. Galatasaray gol bölgesinde üretken olamadı. Osimhen’in sakatlıktan yeni çıkmış olması da bunu etkiledi. Sarı kırmızılı ekipte Leroy Sane bazı bölümlerde ağırlığını koydu. Alınan 1 puanda başrol oynadı. Her hafta üstüne koyarak performansını artırıyor. Galatasaray’ın genç futbolcusu Kazımcan’ın yüzüne tribünden yabancı madde atıldı. Atan eşkıya gencecik bir çocuktan ne istiyorsun. Kazımcan’ın gözü çıksaydı, kör olsaydı mutlumu olacaktın. Nasıl bir nefret var içinde. Yabancı madde atan şahsın en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Zaten keyifsiz bir derbi izledik, üstene bir de bu olay tadımızı kaçırdı. Çok geçmiş olsun Kâzımcan Karataş.