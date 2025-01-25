Keylor Navas yeni takımı ile sözleşme imzaladı

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Keylor Navas yeni takımı ile sözleşme imzaladı

Real Madrid forması ile oynadığı futbolla iz bırakan Keylor Navas’ın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli kaleci Arjantin ekiplerinden Newell's Old Boys ile sözleşme imzaladı. Navas, PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalmıştı.

Newell's Old Boys, dikkat çekici bir transfere imza attı. Arjantin ekibi, bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain formaları giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağladı.

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan 38 yaşındaki eldivenin Newell's Old Boys ile yeniden sahalara dönmesi dikkat çekti. İmza töreninde konuşan Navas, "Oynamaya başlayabilecek kadar iyi durumdayım. Bu beni çok mutlu ediyor; çünkü kendime güveniyorum" dedi.

Newell's Old Boys, deneyimli file bekçisi yapılan sözleşmenin süresi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Keylor Navas, Kosta Rika ile 114 milli maça çıkıp, ülkesi adına son üç Dünya Kupası'nda forma giydi.

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