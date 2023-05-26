Kezban ne demek? Kezban isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Kezban da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Kezban ne demek? Kezban isminin anlamı nedir?

Kezban ne demek? Kezban isminin anlamı nedir?

Kezban adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Kezban isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kezban ne demek? Kezban isminin anlamı nedir?

KEZBAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kezban ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın.

- Gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi.

KEZBAN İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Kezban ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kezban adını koymak caizdir.

KEZBAN İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Kezban ismine sahip olan kişiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir.

Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur.

Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

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