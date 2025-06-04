KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni partner belli oldu

ABD merkezli fast food zinciri, Türkiye operasyonlarını HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding ile sürdürme kararı aldı.

ESKİ ANLAŞMA 2025’İN İLK GÜNLERİNDE SONLANDIRILDI

Türkiye'de 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren KFC, bu süreçte yerel iş ortaklarını birkaç kez değiştirirken, son olarak İş Gıda A.Ş. ile franchise anlaşması çerçevesinde faaliyet gösteriyordu. Ancak bu anlaşma 2025’in ilk günlerinde sona erdirilmiş, ardından KFC restoranları kapatılmıştı.

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YENİ PARTNER: HD HOLDİNG VE YATIRIM FONU

KFC, yeni dönemde Türkiye’deki operasyonlarını HD Holding ile sürdürecek. HD Holding'in, bu ortaklıkta yanında bir de yatırım fonunu partner olarak aldığı ifade ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler’in aktardığına göre, yatırımcı fonun ismi henüz açıklanmadı ancak piyasada birkaç alternatif üzerinde duruluyor.

İLK İKİ YILDA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

KFC'nin Türkiye pazarına dönüş planlarında dikkat çeken hedeflerden biri de yatırım miktarı oldu. Sabah gazetisinden Hülya Güler’in paylaştığı bilgilere göre, HD Holding ve yatırımcı ortağı, ilk iki yılda toplam 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Açılacak restoran sayısı ise lokasyon seçimleri ve kira sözleşmelerinin tamamlanma süresine göre netleşecek.

AVM’LERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

KFC’nin yeniden yapılanma sürecinde, en çok iş yapma potansiyeli olan alışveriş merkezlerinde yer almak istediği, bu doğrultuda HD Holding’in AVM yönetimleriyle kira koşulları üzerine görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

KFC TÜRKİYE PAZARINDAN VAZGEÇMEDİ

Sektöre yakın kaynaklar, KFC yönetiminin Türkiye pazarını stratejik bir bölge olarak gördüğünü ve bu pazardan çıkmayı hiç düşünmediğini aktarıyor. Bu nedenle yılın başından bu yana birçok yerli şirkete teklif götürüldüğü ancak finansal şartların uygun olmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığı ifade ediliyor.