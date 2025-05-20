KGM açıkladı! Karayollarında son durum (20 Mayıs 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 75-80. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-14. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometrelerinde (Kepezüstü mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Şalpazarı-Sisdağı yolu, 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11 ve Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.