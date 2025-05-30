KGM duyurdu! Karayollarında son durum (30 Mayıs 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinde servis yolundan sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'ndaki Kandıra Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na girişlere de izin verilmiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4 kilometrelerindeki şev destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönünde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Ceyhan-Yumurtalık yolunun 33-34. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Karacabey ayrımı-Zeytinbağı il yolunun Bursa-Mudanya istikameti 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.