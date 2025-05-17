KGM karayollarındaki son durumu duyurdu! İşte sürücüler için önemli noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu Aydın-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerindeki sol ve orta şeritler üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Antakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Demirköprü mevki) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.