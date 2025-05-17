KGM karayollarındaki son durumu duyurdu! İşte sürücüler için önemli noktalar

Kaynak: AA
KGM karayollarındaki son durumu duyurdu! İşte sürücüler için önemli noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde süren yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde 21.00-07.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu Aydın-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerindeki sol ve orta şeritler üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.karayollari3.jpgAntakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Demirköprü mevki) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Son Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgede bıracak transfer! Ole Gunnar Solskjaer dünya yıldızı golcüyü bizzat aradı
Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgede bıracak transfer! Solskjaer dünya yıldızı golcüyü bizzat aradı
Ömrü uzatmanın üç mucizesi! Uzun yaşamın şifreleri
Ömrü uzatmanın üç mucizesi! Uzun yaşamın şifreleri
Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı
Bindiği uçağa yıldırım çarpmıştı! Ünlü oyuncu korku dolu anları anlattı
Fotoğraf ustasının hikayesi: Ara Güler’in hayatı “Merhaba” ile sinemaya taşınıyor!
Fotoğraf ustasının hikayesi: Ara Güler’in hayatı “Merhaba” ile sinemaya taşınıyor!
Bursa'da feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Bursa'da feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!