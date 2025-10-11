İlk kez bir Kgm Ssangyong modelinde cam tavan görmenin heyecanıyla
Huzurlarınızda Ekim ayı fiyat listesi
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi
Elektrikli D-Suv Torres Evx ile satış rekorları kıran Kgm markası büyük bir sürprizle cam tavanlı bir modelini satışa çıkarttı.
Haberi Paylaş
İlk kez bir Kgm Ssangyong modelinde cam tavan görmenin heyecanıyla
1 8
Kgm Ssangyong Actyon 4x4
3.150.000 TL
2 8
Kgm Ssangyong Korando Titanium 4x2
1.990.300 TL
3 8
Kgm Ssangyong Musso Ev
2.449.612 TL
4 8
Kgm Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 4x2
1.905.000 TL
Kgm Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 4x4
2.775.247 TL
5 8
Kgm Ssangyong Tivoli Deluxe
1.780.000 TL
6 8
Kgm Ssangyong Torres 1.5L 4x2
2.370.000 TL
Kgm Ssangyong Torres 1.5L 4x4
2.950.000 TL
7 8
Kgm Ssangyong Torres Evx Sunroof
2.205.000 TL
Kgm Ssangyong Torres Evx Panoramik Cam Tavan
2.430.000 TL
8 8
Kaynak: Haber Merkezi