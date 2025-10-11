Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi

Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi

Elektrikli D-Suv Torres Evx ile satış rekorları kıran Kgm markası büyük bir sürprizle cam tavanlı bir modelini satışa çıkarttı.

Haberi Paylaş
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 1

İlk kez bir Kgm Ssangyong modelinde cam tavan görmenin heyecanıyla
Huzurlarınızda Ekim ayı fiyat listesi

1 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 2

Kgm Ssangyong Actyon 4x4
3.150.000 TL

2 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 3

Kgm Ssangyong Korando Titanium 4x2
1.990.300 TL

3 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 4

Kgm Ssangyong Musso Ev
2.449.612 TL

4 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 5

Kgm Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 4x2
1.905.000 TL

Kgm Ssangyong Musso Grand Platinum Plus 4x4
2.775.247 TL

5 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 6

Kgm Ssangyong Tivoli Deluxe
1.780.000 TL

6 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 7

Kgm Ssangyong Torres 1.5L 4x2
2.370.000 TL

Kgm Ssangyong Torres 1.5L 4x4
2.950.000 TL

7 8
Kgm Ssangyongdan Ekim ayı sürprizi - Resim: 8

Kgm Ssangyong Torres Evx Sunroof
2.205.000 TL

Kgm Ssangyong Torres Evx Panoramik Cam Tavan
2.430.000 TL

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro