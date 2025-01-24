Khusanov’un önerildiği 2 Süper Lig devi hâlâ dönüş yapmadı. Manchester City 40 milyon euroya aldı

Avrupa'da Ocak ayı transfer piyasasının en çok konuşulan ismi, Lens'in 20 yaşındaki Özbek stoper Abdukodir Khusanov oldu.



Lens'in 2023-24 sezonunda 450 bin euroya kadrosuna kattığı genç futbolcuyu sadece bir sezon sonra neredeyse yaklaşık 100 katı fazlaya 40 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye satması büyük ses getirdi.



Fransız ekibi Lens'in Abdukodir Khusanov'dan bu kadar büyük bir gelir elde etmesi, Türk kulüplerinin, Türk Cumhuriyetleri'nden böyle yetenekleri neden keşfedip Türkiye'ye getiremediği sorusunu gündeme getirdi.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ



Manchester City'nin 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Khusanov'un Lens tarafından transfer edilmeden önce Beşiktaş ve Trabzonspor' a önerildiği ortaya çıktı.



Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan pek çok futbolcu ve teknik direktörün temsilciliğini yapan Doğan Ercan, Abdukodir Khusanov'u Lens'e transferi öncesinde Süper Lig ekiplerine önerdiğini belirterek, "Özbekistan'da kuvvetli bir menajer arkadaşım var. Onun aracılığıyla Khusanov'u buldum. O zaman Lille de bu oyuncu ile ilgileniyordu. 10-15 gün uğraştık. Maalesef kulüplerimiz ilgilenmedi. O dönemde oyuncunun maliyeti 100 ile 200 bin Euro arasındaydı." dedi.



Açıklamalarına devam eden Ercan, "Abdullah Avcı, Trabzonspor teknik direktörüyken, yardımcısı Haluk Güngör'e oyuncunun tüm bilgilerini verdim. 'Sana dönüş yapacağız' dedi. Sonra bir iki defa daha aradım. Hiçbir dönüş olmadı. Hatta başkanın kulüp müdürü olarak görevlendirdiği Eren Bey'e de attım. Kayıtsız kaldılar. O sırada Lens bastırdı ve aldı. Beşiktaş' önerdik. Hatta İstanbulspor'a da önerdim. Kaçan balık büyük oldu. Ayrıca burada yerli statüsünde oynayacaktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ti. Onlara da defalarca söyledim. İlgilenmediler. Khusanov şimdi Manchester City'de. O zaman Beşiktaş ve Trabzonspor alsaydı. 40 milyonu bizim kulüplerimiz kazanacaktı. Bana dönüş yapacaklarını söylemişlerdi, hala dönecekler, bekliyoruz. Artık Manchester'dan dönerler." ifadelerini kullandı.