KİA fiyat listesini güncelllendi! Bazı modeller zamlandı bazıları sabit kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KİA fiyat listesini güncelllendi! Bazı modeller zamlandı bazıları sabit kaldı

Mevcut ekonomik koşullar kapsamında araç almak isteyen vatandaşlar deyim yerindeyse ince eleyip sık dokuyor. Ekonomik gelişmeler kapsamında fiyat listelerinde yapılan güncellemeler, küçük ya da büyük çaptaki oynamalar da dahil olmak üzere arabasını yenilemek ya da ilk arabasını almak isteyenler için büyük önem taşıyor. Kia’nın temmuz ayı 2025 yılı güncel fiyat listesi belli oldu. Bazı Kia modellerine zam yansıtılırken bazı modellerde ise fiyat etiketi değişmedi.

Otomobil tutkunlarının sıklıkla rağbet gösterdiği şirket, temmuz ayına yönelik güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın bu ay Türkiye’de talep gören modellerinde zam olduğu dikkat çekti. Otomotiv severlerin rağbet gösterdiği ve Türkiye’de en ucuz otomobillerden biri kabul edilebilecek Picanto ile çok sevilen SUV modeli Sorento'nun fiyat etiketinde herhangi bir değişim olmadı.

Kia'nın Temmuz 2025 güncel fiyat listesi…

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(Fiyatların resmî web sitesinden alınmıştır ve aylık olarak güncellenmektedir)

PİCANTO -TEMMUZ 2025-

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.210.000 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.280.000 TL

STONİC -TEMMUZ 2025-

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Motor- Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik (DCT) 1.560.000 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Business, Otomatik 1.630.000 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Elegance, Otomatik (DCT) 1.670.000 TL
1.0L 100 PS, Benzinli Prestige, Otomatik (DCT) 1.730.000 TL

EV3 - TEMMUZ 2025-

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 1.790.000 TL
150kW, Elektrikli Elegance Long Range, Otomatik 1.924.000 TL
150kW, Elektrikli Prestige Standard Range, Otomatik 1.924.000 TL
150kW, Elektrikli GT-Line Long Range, Otomatik 2.650.000 TL

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