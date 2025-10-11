İşte Kia fiyat listesi
Kia'dan Ekim ayı indirimi
Kia özellikle elektrikli araç satışında ülkemiz otomobil pazarının en önde gelen markalarından olma yolunda hızla ilerliyor. Ekim ayına özel yine elektrikli araç tutkunlarını sevindirecek kampanyayı yaptı.
Kia Picanto 1.0 63Ps otomatik Feel
1.245.000 TL
Kia Picanto 1.2 79Ps otomatik Cool
1.315.000 TL
Kia Picanto 1.0 67Ps otomatik Cool
1.290.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Cool
1.660.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Business
1.730.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Elegance
1.770.000 TL
Kia Stonic 100PS otomatik Prestige
1.830.000 TL
Kia Ceed 140Hp otomatik Elegance
2.050.000 TL
Kia Xceed 1.5 140PS otomatik Elegance
2.070.000 TL
Kia Xceed 1.6 150PS otomatik Elegance
2.120.000 TL
Kia Sportage Mild Hybrid Cool
2.370.000 TL
Kia Sportage Mild Hybrid Elegance Konfor
2.685.000 TL
Kia Sportage Mild Hybrid Prestige
2.950.000 TL
Yeni Kia Sportage
1.6 150Ps otomatik Elegance
2.820.000 TL
1.6 150Ps otomatik Prestige
3.090.000 TL
1.6 180Ps otomatik Gt-Line
3.300.000 TL
Kia Sorento Hybrid Prestige Smart 5koltuk
5.610.000 TL
Kia Sorento Hybrid Prestige Smart 7koltuk
5.750.000 Tl
Kia Ev3 Elegance Standart Range
Liste fiyatı : 2.080.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.020.000 TL
Kia Ev3 Elegance Long Range
Liste fiyatı : 2.350.000 Tl / Kampanyalı fiyat : 2.230.000 TL
Kia Ev3 Prestige Standart Range
2.290.000 TL
Kia Ev3 Gt-Line Long Range
3.400.000 TL
Kia Ev9 149Kw 4x2 Prestige
5.770.000 TL
Kia Ev9 283Kw 4x4 Gt-Line 6 koltuk
6.800.000 TL
Kia Ev9 283Kw 4x4 Gt-Line 7 koltuk
6.800.000 TL