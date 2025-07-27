Kia'nın kârı ilk çeyrekte düştü

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, 2025'in ilk yarısını 2 milyar 871 milyon dolarlık net kârla kapattı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2’lik bu düşüş, küresel pazardaki dalgalanmalara bağlanıyor. Şirketin bu dönemdeki toplam cirosu ise 35 milyar 347 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,66 oranında arttı.

Finansal tabloları Kore Borsası’na bildiren Kia, satış hacminde ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 1,58 milyon araca ulaştığını duyurdu. Şirket, 2024'ün ilk altı ayında 3 milyar 553 milyon dolar net kâr açıklamıştı.

OPERASYONEL KÂRDA DA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Cirodaki artışa rağmen operasyonel kârdaki gerileme dikkat çekici. Kia, ilk yarıda 3 milyar 557 milyon dolar operasyonel kâr elde ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,33’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Operasyonel kâr marjı da gerileme gösterdi. Geçen yılın ilk altı ayında yüzde 13,1 olan marj, bu yıl yüzde 10,06’ya düştü. Şirket, bu durumun özellikle döviz kurlarındaki dalgalanma, hammadde maliyetlerindeki artış ve rekabetçi kampanyaların getirdiği baskılarla açıklanabileceğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İKİNCİ YARIYA HAZIRLIK

Kia, düşüşe rağmen geleceğe umutla bakıyor. Şirketin açıklamasında, “küresel pazarda süregelen belirsizliklere” rağmen üretim stratejisinde esneklik sağlayacak adımlar atılacağı ifade edildi. Buna göre, talebe göre üretim planlaması yapılacak ve daha fazla kârlılık sağlayacak satış teşviklerine ağırlık verilecek.

Avrupa pazarında elektrikli araçlara yönelik yatırımların hızlandırılması planlanıyor. Kia, 2025’in üçüncü çeyreğinde EV4 modelini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu model, markanın Avrupa’daki elektrikli araç pazarında konumunu güçlendirmesi açısından stratejik öneme sahip.

Şirket yetkilileri, “sürdürülebilir büyüme, operasyonel verimlilik ve teknoloji odaklı yeniliklerin” ikinci yarıda da öncelikli olacağını vurguladı. Kia, rekabetin giderek sertleştiği küresel otomotiv sektöründe ayakta kalmak için elektrikli araç portföyünü genişletmeye kararlı.