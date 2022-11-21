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Aysun Kibar'dan '44 Milyonluk dolandırıcılık' açıklaması

Kibar Holding'in yönetim kurulu üyesi Aysun Kibar, 44 milyonluk dolandırıcılık haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Aysun Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Tim Damiani’nin, Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırdığı belirtilmişti

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 08:29
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Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Kibar 44 milyonluk dolandırıcılık davası hakkında açıklama yaptı

Aysun Kibar'dan '44 Milyonluk dolandırıcılık' açıklaması
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Aysun Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Tim Damiani’nin,, Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırdığı belirtilmişti.

Aysun Kibar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

Bugün bazı internet mecralarında yayınlanan, “Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Kibar 44 milyon TL dolandırılmış” başlıklı habere istinaden açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Asıl ismi Ala Fadili Al Tamimi olan; ilgili haberlerde geçen adıyla Tim Damiani, nitelikli bir dolandırıcı olup söz konusu suçlarına ilişkin tespit edilen ilk suçu 1980’lerde gerçekleşmiştir. Amerika’da başlayan dolandırıcılık faaliyetleri Venezuela’da devam etmiş, son olarak İngiliz makamları tarafından aleyhine açılmış olan kamu davası kapsamında Milano’da yakalanarak İngiltere’ye iade edilmiştir ve iki senedir tutukludur. Bugün basında yer alan haberler; İngiltere’deki kamu davasında tanık sıfatıyla davet edildiğim duruşma ile ilgili olarak basın mensuplarının dosyadan yaptıkları yanlış alıntılara dayanmaktadır. Londra’da adıma bir gayrimenkul alımı için Barclay’s Bank vasıtası ile yaptığım ödemeleri kişisel amaçları için kullanan, avukat ve güvenilir bir kişi olduğuna inandırıldığım Al Tamimi’ye karşı 2017 yılında İngiltere’de tazminat davası açtığımın ve bu davanın Tamimi aleyhine sonuçlandığının, kendisine ödediğim tüm tutarların tarafıma geri ödenmesine karar verildiğinin bilinmesini isterim.

Ortada bir dolandırıcılık suçunun olduğu doğrudur, ancak “Türkiye’de durumdan kaçmak için ev satın alma yoluyla vatandaşlık alma talebi” ve “pasaport temin etmek üzere şahsa ödeme yaptığıma” yönelik iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

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