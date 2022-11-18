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  • Tereyağından kıl çeker gibi paraya nasıl aldı? Kibar Holdingin patronu Aysun Kibar'ı 44 milyon dolandırdılar

Tereyağından kıl çeker gibi paraya nasıl aldı? Kibar Holdingin patronu Aysun Kibar'ı 44 milyon dolandırdılar

Sosyete bunu konuşuyor. Kibar Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Aysun Kibar'ın 2 milyon pound yani yaklaşık 44 milyon TL dolandırıldığı ortaya çıktı. İngiliz mahkemesinde görülen davaya İngiliz medyası büyük ilgi gösterdi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:42
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Kibar Holdingin patronu Aysun Kibar'ı 44 milyon dolandırdılar. Tereyağından kıl çeker gibi paraya nasıl aldı?

Tereyağından kıl çeker gibi paraya nasıl aldı? Kibar Holdingin patronu Aysun Kibar'ı 44 milyon dolandırdılar
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Kibar Holding yönetim kurulu üyesi Aysun Kibar'ı tam 2 milyon sterlin yani 44 milyon lira dolandırdılar.Ünlü iş insanı Aysun Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani’nin Aysun Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırıldığı ortaya çıktı.

Olay İngiliz mahkemesine taşınırken dolandırıcılıkla suçlanan Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani iddialarını yalanladı. Damiani’nin eşi ve Kibar’ın yakın arkadaş oldukları ve Türkiye’de birlikte büyüdükleri de belirtildi.

FARKLI İSİMLER KULLANIYORMUŞ

Öte yandan duruşmada Damiani’nin farklı isim ve mahlaslar da kullandığı ve Kibar’ın Dr. Ali Tamimi ismiyle tanıdığı da kayıtlara geçti.

Southwark mahkemesinde görülen davada avukat Sophie Stannard, “Kibar’ın etkili bir ailesi var ve yıllık geliri 255 bin pound (yaklaşık 5.6 milyon TL). Fakat kosmopolitan yaşam tarzına rağmen muhafazakar değerlere sahip ve evli erkeklerle doğrudan iletişime nadiren geçiyor. Kibar, Damiani’nin ailesinin de varlıklı olduğunu düşündü. Avukat olduğu ve Harvard’a gittiği için” dedi.

Türkiye’de durumdan kaçmak için Kibar’ın İngiltere’den ev alıp vatandaşlık almayı düşündüğü bir dönemde Damiani’nin yardımcı olduğu ve hem Kibar hem de iki çocuğu için pasaport başvurusu için 300 bin pound ödediği belirtildi. 2016’da meydana gelen olayda Kibar’ın 75 bin, 80 bin ve 150 bin pound ödediği de belirtildi.

Kibar’ın almak için para gönderdiği 28 Charles Street’teki 8 odalı malikanenin fotoğraflarını İngiliz tabloid basını yayınladı.

Damiani’nin daha sonra “İtalyan pasaportuna başvurmak da mantıklı olur. Arkadaşım Giuseppe yardımcı olabilir. Roma’daki arkadaşım 80 bin pounda her şeyin hallolacağını söyledi” dediği de ortaya çıktı. Kibar’ın 200 bin pound ödediğini fakat pasaport almadığını belirtilirken, 1.5 milyon pounda Londra’nın lüks muhitlerinden Mayfair’de bir ev satın almak için anlaştığı ve Damiani’nin de aracı olduğu aktarıldı.

Duruşmada jüri ifadeleri dinlerken Harvard mezunu Damiani’nin Kibar’ı Mayfair’de hiç görmediği bir evi 1.5 milyon sterline almaya ikna etti. Fakat daha sonra Kibar parayı geri isteyince 69 yaşındaki Damiani, “Neden bahsettiğini anlamıyorum” diyerek geçiştirdi.

İDDİA PARA KUMARDA HARCANDI YÖNÜNDE

Kibar’ın paraları vermesine rağmen karşılığında bir şey alamamasından dolayı endişelendiği mahkemede belirtilirken Kibar Damiani’nin paranın 500 bin poundunu kumarhanelerde harcadığını ve 76.500’ünü ise çocuklarına gönderdiğini öne sürdü.

Olay İngiliz medyasında büyük yankı uyandırırken ülkenin saygın gazetelerinden The Times davanın devam ettiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mirror ise hem Kibar’ın hem de Mayfair’de bahsi geçen lüks evin fotoğraflarını paylaştı.

AYSUN KİBAR KİMDİR?

Kayseri doğumlu olan Aysun Kibar, 1982 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu.

Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde 1989’da tamamlayan Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmasının yanı sıra Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yer almasıyla biliniyor..

Ünlü iş insanı Aysun Kibar’ın Londra’da görülen davasında, Harvard mezunu bir avukat olan Tim Damiani’nin Aysun Kibar’ı kandırarak yaklaşık 2 milyon pound (yaklaşık 44 milyon TL) dolandırıldığı ortaya çıktı.

 

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baybars b.
18.11.2022 11:40
İşte al sana İngiliz vatandaşlığı  
 
Ötüken
18.11.2022 11:25
Bir garibana çıkıp 1 kuruş yardım etmezler.Çok iyi olmuş.  
 
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