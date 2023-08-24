Kibariye Erdoğan’ın yüzüne baka baka söyledi ‘Götürdük malları valla Nasılsınız iyi misiniz’

AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda sahne alan şarkıcı Kibariye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a kurban olayım dedi.

Kibariye Erdoğan’ın yüzüne baka baka söyledi ‘Götürdük malları valla Nasılsınız iyi misiniz’

Kibariye, “Götürdük malları, valla” ifadesi ve el hareketiyle sosyal medyada gündem oldu.

AKP’nin 22. yıl dönümü programı

AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Ankara Congresium’da düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve çok sayıda partili katıldı.

Kibariye sahne aldı

Programda sahne alan sanatçı Kibariye, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kibariye, sahneye çıktığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitap ederek “Sayın Cumhurbaşkanım, yengecim Emine Hanım hoş geldin, kurban olayım. Kurban olayım size, sizi yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel.” dedi.

Götürdük malları, valla

Kibariye, konuşmasının devamında “Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları, valla. Nasılsınız, iyi misiniz?” ifadelerini kullandı. Kibariye’nin “Götürdük malları, valla” sözü ve yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem olurken Erdoğan çiftinin şarkıcıya gülümseyerek tepki verdiği görüldü.

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