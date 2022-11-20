Şarkıcı Kibariye önceki akşam katıldığı programda Seda Sayan hakkında konuştu. Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Kibariye, Seda Sayan hakkında bir itirafta bulundu. Peki, Kibariye Seda Sayan için ne dedi? Kibariye kimdir? Kibariye’nin Seda Sayan itirafı

Kibariye katıldığı programın ilerleyen dakikalarında Seda Sayan ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Kibariye, Seda Sayan ile sarıldıkları pozu görünce alkış tutmaya başladı. Ardından Kibariye, Seda Sayan hakkında bir iddia ortaya attı.

Kibariye, Seda Sayan'ı kendisinin keşfettiğini iddia etti.

Seda Sayan ile 40 sene aynı evde yaşadığını söyleyen Kibariye, şöyle devam etti; “Şu Seda’yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda’yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. ‘Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?’ dedim. Azıcık şarkı okudu.

Bana da alt kadro lazımdı. Seda’yı ben o zaman keşfettim. Başka kimseye böyle bir şey yapmadım. Elektriğim Seda ile tuttu. Kalbi çok güzeldir Seda’nın. Ekranda nasıl konuşuyorsa aynı öyledir." şeklinde konuştu.

KİBARİYE KİMDİR?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'da doğdu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinen Kibariye, maddi sorunlar nedeniyle okula gidemedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir.

Kibariye, 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakaladı ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile devam etti.

Star TV'de "Kibariye Show" ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona erdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. 3 Ocak 2017 itibarı ile Fox TV'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak Oryantal Star yarışmasında jürilik yaptı.