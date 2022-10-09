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Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez

Kıbrıs davasının mücadele önderlerinden Dr. Fazıl Küçük adına İskele'de yapılan anıt parkın açılışında konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gençlere devlete sahip çıkma çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 13:44
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Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez

Kıbrıs davası Türkiyesiz yürümez
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Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türklerinin ölüm kalım savaşı verdiği yıllarda Anadolu'nun her bir yerini dolaşarak Anavatan Türkiye yetkililerini harekete geçirmeyi başarmış bir lider olduğunu belirten Zorlu Töre şunları söyledi:

"Dr. Fazıl Küçük; Kıbrıs davasının Türkiyesiz kazanılmayacağını Türk Milletine anlattı ve bizleri unutmamalarını söyleyip destek çağrısında bulundu. Kıbrıs Davasını Anavatan Türkiye'ye kabul ettirdi. Onun başlattığı ve Rauf Denktaş'ın yürüttüğü mücadele sonunda KKTC ilan edilince, 'Artık ölsem de gam yemem, gözlerim açık gitmeyecek' diyerek Kıbrıs Türkleri için artık bir tehlike görmediğini söylemiştir."

KKTC kurulmasaydı Kıbrıs Türklerinin devletsiz kalacağına işaret eden Zorlu Töre, gençlerin de KKTC ve TC'ye sımsıkıya sarılması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde, Türkiye'nin adadaki varlığından rahatsız olanlara da sert tepki gösteren Töre, "Bazı aklı evveller, kendini ilerici sananlar Türkiye'yi dışlamak ve adadan çıkarmak istiyorlar. Bunlar, Rumların Kıbrıs'ın Helenleşmesinden ve ENOSİS hayalinden vazgeçmediğinden habersizler herhalde. Kıbrıs Türkleri anavatanları Türkiye ile etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütündür, herkes aklını başına alsın" dedi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişine ve liderlerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Zorlu Töre, "Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın açtığı yoldan yürümeye devam edeceğiz" diyerek KKTC'ye emeği geçenleri şükran ve minnetle andığını sözlerine ekledi.

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