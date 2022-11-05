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Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit vefatının 16'ncı yılında mezarı başında anıldı

Kıbrıs Fatih eski Başbakanlardan Bülent Ecevit vefatının 16'ncı yılında mezarı başında anıldı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:45
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Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit vefatının 16'ncı yılında mezarı başında anıldı

Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit vefatının 16'ncı yılında mezarı başında anıldı
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Eski Başbakanlardan Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit, vefatının 16. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene CHP ve DSP heyetlerinin yanı sıra Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri katıldı.

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