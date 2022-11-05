Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit vefatının 16'ncı yılında mezarı başında anıldı

Eski Başbakanlardan Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit, vefatının 16. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.
Devlet Mezarlığı'ndaki törene CHP ve DSP heyetlerinin yanı sıra Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri katıldı.
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