Kıbrıs Gazisi Ceylan Altunkaya son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray / Metin Kurt

Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak vatan hizmetini gururla yerine getiren Kıbrıs Gazisi Ceylan Altunkaya, düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı.

Cenaze merasimine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katılım sağladı. Vali Kumbuzoğlu, merhum gazinin ailesine taziyelerini ileterek, "Kıbrıs Gazimiz Ceylan Altunkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin kahraman evladını dualarla uğurluyoruz. Mekânı cennet, makamı ali olsun," ifadelerini kullandı.

Törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerî birlikler tarafından yapılan saygı duruşunun ardından dualar eşliğinde Ceylan Altunkaya’nın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Köy halkının yoğun katılım gösterdiği cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Altunkaya’nın devlet ve millet nezdindeki yeri bir kez daha saygı ve minnetle vurgulandı. Vatan için gösterdiği fedakârlık, unutulmaz bir miras olarak hafızalarda yer edindi.

Ceylan Altunkaya’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.