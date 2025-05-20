Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Orman Şenlik, bir süredir mücadele ettiği nefes darlığı şikayetin bağlı olarak geçtiğimiz Pazar günü aniden fenalaştı. Ambulansla Denizli il merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilen 72 yaşındaki gazi, 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Doktorların tüm çabalarına rağmen çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden gazinin cenazesi Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osman Şenlik'in cenazesinin yarın öğle vaktinde düzelecek askeri törenle Altınova Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



Öte yandan Kıbrıs Gazisi Osman Şenlik'ten gelen acı haberi alan 75 yaşındaki eşi Şerife Şenlik de fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.