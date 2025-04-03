Kıbrıs gazisi Kemal Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi Kemal Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Kemal Çetin, Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Kemal Çetin için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra askeri yetkililer ve ilçe protokolü katıldı.

Törende gazinin silah arkadaşları da hazır bulundu. Çetin'in naaşı, yapılan duaların ardından Bozyazı Akmezarlık'a götürüldü. Saygı duruşunun ardından Çetin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törende konuşan gaziler, Çetin'in vatanseverliğine ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kahramanlıklarına vurgu yaparak, ülke için önemli bir değer olduğunu belirttiler.

Kıbrıs gazisi Kemal Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Kemal Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Kemal Çetin son yolculuğuna uğurlandı

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