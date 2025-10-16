Giresun’un Piraziz ilçesinde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Pala Osman Kumaş, 72 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Hamdi ve Adem Kumaş’ın ağabeyi, Albay Bülent Kumaş’ın babası olan Osman Kumaş, Emine Kumaş’ın eşiydi.
Cenaze, Eren Mahallesi Eren Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, gaziler derneği üyeleri ve kalabalık bir halk kitlesi katıldı.
Askeri törenle saygı duruşu yapılan naaş, Erikliman Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Kumaş, harekatta gösterdiği kahramanlıklarla anılıyor. Yetkililer, gazilerin anılarını yaşatacak etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Veda, duygusal anlara sahne oldu.