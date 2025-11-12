Merhum gazi için Merkez Ulu Camii'nde gerçekleştirilen cenaze namazına, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Çin'in naaşı, öğle namazının ardından cami avlusunda yapılan askeri törende saygı duruşuyla karşılandı.
Törene Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Merkez Komutanı Hava Müht. Tahrip Komutanı Albay Bora Uzunlar, birliğe bağlı rütbeli personeller, kamu kurum temsilcileri, şehit aileleri ve ilçe sakinleri iştirak etti.
Protokol mensupları, tören esnasında merhum gazinin ailesine taziyelerini sunarak başsağlığı diledi ve Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.
Duygusal anların yaşandığı cenaze, Çin'in tabutunun askeri ekip tarafından taşınmasıyla sona erdi.
Askeri törenin ardından Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Çin'in cenazesi, ilçeye bağlı Salur Mahalle Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa defnedildi.
Gördes halkı, milli kahramanlarından birini uğurlarken, gazinin anısına saygılarını yansıttı.