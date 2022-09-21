Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Dün yapılan 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılan Yaman, törenden bir gün sonra evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
Yaman'ın cenazesi askeri törenle Burhaniye Mahallesi Camii'ne getirildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen askeri tören ile Türk bayrağına sarılı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yaman'ın cenazesi, askerlerin omzunda taşınarak Kavaklaraltı Mezarlığında defnedildi.
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