Siyasetçi İlay Aksoy, KKTC’deki seçim sürecini değerlendirdi. Aksoy, federasyon fikrinin Türk halkı için ciddi riskler barındırdığını belirtti. Aksoy, adadaki ekonomik zorlukların bazı kesimleri Rumlarla ortak bir yapı fikrine yönelttiğini, ancak bu tercihin Türklerin siyasi ve kültürel varlığını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Federasyonun meclis çoğunluğunu Rumlara vereceğini, Türklerin muhalefette kalacağını ve yasama sürecinde etkisizleşeceğini belirten Aksoy, dış politika ve özerklik konularında da Türklerin söz sahibi olamayacağını söyledi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadan çıkarılması ve Kıbrıs Türk askerlerinin Rum komutanlara bağlanması gibi olasılıkların, Türkiye ile bağların zayıflatılmasına neden olabileceğini dile getirerek, “Rumlar kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin adada bulunmasını istemeyecektir. Dolayısıyla TSK oradan çıkması gerekecek. Ayrıca Kıbrıs'ın tüm askerlerini de Rum ordusuna da dahil etmek isteyecektir. Yani Kıbrıs Türk askerleri artık emirlerini Rum komutanlardan alacak. Olası herhangi bir çatışmada Kıbrıs Türkler artık ortak ordu altında olacağından bugün İsrail, Türkiye'ye karşı bir operasyon yürütürse örneğin müttefiki olan Kıbrıs da harcamak için önce Türk kökenli askerlerini gönderecek. Yani bunlara hazır olmamız gerekiyor. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Türkleri Türk’e karşı kullanmak isteyecekler” dedi.

Aksoy, Rum tarafında artan İsrail yatırımları ve askeri yardımların zamanlamasına dikkat çekerek bu gelişmelerin federasyon tartışmalarıyla eş zamanlı olmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Eğitim, din özgürlüğü ve anayasa yapım sürecinde Türklerin etkisiz kalabileceğini belirten Aksoy, “Avrupa Birliği hayalleri satanlar bu gerçekleri de anlatmak zorundalar” diyerek uyarıda bulundu.

KKTC SEÇİMLERİNDE KRİTİK GÜN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, dokuzuncu cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gitti. Seçim, yalnızca yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Ada’daki çözüm sürecinin yönünü, Türkiye ile ilişkilerin seyrini ve Kıbrıs Türk halkının gelecekteki siyasi pozisyonunu da şekillendirecek.

Toplamda 218 binden fazla seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, sekiz aday yarışıyor. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 08.00’de başladı ve 777 sandıkta 18.00’e kadar devam edecek. Hiçbir adayın yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması durumunda, en çok oy alan iki aday arasında bir hafta içinde ikinci tur seçim yapılacak.

YARIŞIN FAVORİLERİ: TATAR VE ERHÜRMAN

Seçimin en güçlü iki adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman olarak öne çıkıyor. Her iki isim de geçmişte başbakanlık yapmış deneyimli siyasetçiler. Anketlere göre diğer adaylar bu iki ismin oldukça gerisinde kalıyor.

Ersin Tatar, merkez sağdaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) tarafından desteklenen bağımsız aday olarak yarışıyor. 2020 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Tatar, bu seçimde de Ankara’nın güçlü desteğini arkasına almış durumda. Seçim sürecinde birçok AKP’li yetkili Ada’ya giderek Tatar’ın kampanyasına destek verdi.

Tufan Erhürman ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı olarak yarışıyor. Erhürman, özellikle ekonomik sıkıntılardan ve uluslararası izolasyondan bunalmış kesimler tarafından bir alternatif olarak görülüyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜ, FEDERASYON MU?

Seçimin en belirleyici yönlerinden biri, adayların Kıbrıs sorunu konusundaki çözüm önerileri. Tatar, Birleşmiş Milletler’in yıllardır savunduğu federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini savunuyor ve egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden yana. Türkiye de bu görüşü destekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında federasyon modelinin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle artık sürdürülemez olduğunu ifade etmişti.

Erhürman ise federasyonun hala en gerçekçi çözüm olduğunu savunuyor. Erhürman’a göre iki devletli çözüm, Kıbrıs Türklerinin uluslararası alandaki mağduriyetini artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Federasyonun yeniden müzakere edilmesi gerektiğini ve Kıbrıslı Türklerin bu yolla daha güçlü bir uluslararası temsile kavuşabileceğini düşünüyor.