Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Trabzon'da

Trabzonspor yönetimi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile dostluk yemeği yedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Trabzon'da

Trabzonspor'un Futbol Okulları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yaz kampını takip etmek üzere Trabzon’a gelen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay’a, Bordo Mavili yönetim kurulu tarafından yemek verildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe; Trabzonspor'un asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Yönetim Kurulu Üyelerinden Derviş Köz, Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TFF Trabzon Bölge Müdürü Hamdi Arslan, Futbol Okulları KoordinatörüNecati Özçağlayan ve Futbol Akademisi Direktörü İlker Erdem katıldı.

Bordo Mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas yemekte yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, “Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Burası sizin de vatanınızdır. Sporda her zaman, her türlü iş birliğinin içinde olacağız” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise “Trabzonspor’un daveti bizim çocuklarımız için çok önemliydi. Burada bize müthiş bir misafirperverlik gösterildi, çocuklar da, biz de mutluyuz. Trabzonspor’un açtığı yolu çok önemsiyoruz. Trabzonspor’un bizim içimizde yeri çok ayrıdır. Bundan sonra daha sık geleceğiz, sizleri de Kıbrıs’a davet ediyoruz” dedi.

Yemeğin ardından günün anısına karşılıklı olarak plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Trabzonspor'un futbol akademisi, KKTC karması ve 32 Trabzonspor Futbol Okulu’nun katılımıyla düzenlenen Trabzonspor Futbol Okulları yaz kampının ilk etabı yarın (Perşembe) 12.30’da Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde düzenlenecek olan kupa ve madalya töreniyle son bulacak.

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