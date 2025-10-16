14 Ekim tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi olağanüstü birleşiminde çok önceden alınması gereken tarihi karar en nihayet alındı.

"Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm konusunda karar önerisi” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda iktidardaki UBP-DP-YDP milletvekillerinin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ana muhalefet partisi CTP milletvekilleri ve cumhurbaşkanı adayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz konusu karara ret oyu verdiler. Erhürman bir kez daha devletimize ve egemenliğimize sahip çıkamadı ve seçime günler kala maskesi bir kez daha düştü. Kıbrıs Türk halkı 19 Ekim günü devletine egemenliğine sahip çıkamayan ve son günlerde açıkça söylemekten vazgeçmiş görünse de ölmüş/bitmiş/tükenmiş federasyon macerası peşinde koşan Erhürman’ı sandığa gömecektir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2020’de halkın desteğini alan iki devlete dayalı milli siyasetimiz doğrultusunda alınan karar, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ikinci döneminde elini oldukça güçlendirecektir. Anavatan Türkiye’nin de KKTC’nin tanınması hedefindeki girişimleri KKTC Meclis kararı ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bundan sonraki süreçte, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ikinci döneminde söz konusu tarihi kararın olumlu yansımalarını muhakkak göreceğiz. Federasyon maskaralığı tamamen ve resmen sonlanırken, KKTC’nin tanınması daha da kolaylaşacaktır. Hiçbir ülke temsilcisi artık bize ‘siz federasyon görüşürken KKTC’yi tanımamız söz konusu değil’ diyemeyecektir.

KIBRIS SORUNUNA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONUSUNDA CUMHURİYET

MECLİSİ KARARI

​Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi;

​Kıbrıs Türk Halkının özden gelen ve kendi kendini yönetme (self-determination) haklarını kullanarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde, Kıbrıs Konusunda gelinen son aşamaya ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki hususları ve Kararını Halkımıza ve uluslararası topluma duyurur:

1. Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle gelinen bugünkü noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası görünürlüğünü ve tanınma sürecini engellemeyi amaçlayan tüketilmiş federal çözüm arayışlarına şu veya bu kelime oyunları ile dönülmesine asla onay verilmeyecektir. Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı Devlet vardır. Çözüm, bu gerçekler temelinde olmalıdır. Kalıcı ve yaşayabilir olması açısından da ‘İki Devletli’ çözüm siyaseti en gerçekçi ve ayakları yere basan yaklaşımdır. Kıbrıs Türk Halkının meşru temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, ‘İki Devletli’ çözüm siyasetini desteklemektedir.

2. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son dört Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Kıbrıs Konusunda yaptığı çağrılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 Temmuz 2024 tarihli oybirliğiyle kabul ettiği Kıbrıs Tezkeresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisimizce memnuniyetle karşılanmıştır.

3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve temsilcilerinin son yıllarda yaptığı açıklamalarla iki taraf arasında müzakereler için ortak zemin bulunmadığı tespit edildiğine göre, artık Kıbrıs Türk Halkı için öncelikli hedefler şunlardır:

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması için çalışılması;

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması yönündeki çabaların hızlandırılması; ve

- “İki Devletli” uzlaşının Kıbrıs’ta gerçek ve kalıcı barışın temelini teşkil ettiğinin uluslararası topluma anlatılması.

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, dünyadaki gelişmeleri ve değişmekte olan dengeleri göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik içinde olunması, Anavatan Türkiye ile sıkı bir çalışma içine girilmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir an önce bu hedeflere ulaşabileceğine inanmaktadır. Bu bağlamda ilk hedeflerden biri, tüm kardeş Devletlerin desteği ile Türk Devletleri Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarına anayasal adımızla asil üye olmaktır.

5. Yeni bir müzakere süreci ancak ve ancak iki Devlet’in iş birliğini sağlayacak bir antlaşmanın imzalanması için Kıbrıs Türk Halkının özden gelen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmesi ile mümkün olabilir.

6. Kıbrıs Türk Halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Cumhuriyet Meclisimiz, dün olduğu gibi bugün de Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle bağlıdır ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” vizyonu doğrultusunda ilerlemesini sürdürecektir.