Kıbrıs'a Nasıl Gidilir?

Kıbrıs, her ne kadar çalkantılı bir yakın geçmişe sahiptir. Ancak Kıbrıs’ın doğal güzellikleri, tarihi noktaları ve lüks tatil imkanları adanın oldukça popüler bir tatil noktası haline gelmesine imkan sağlıyor. Kıbrıs, Türkiye üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir noktada bulunuyor. Hava ve deniz yolu ile ulaşım oldukça kolaydır.

Kıbrıs Nerede Bulunuyor?

Akdeniz’in ortasında yer alan Kıbrıs, Türkiye’nin 64 km güney noktasında bulunuyor. Doğu Akdeniz'in tam ortasındaki ada, başta Türkiye olmak üzere; İsrail, Lübnan ve Suriye’ye yakın bir konumda bulunuyor. Bir adalar denizi olan Akdeniz’in ilk üç adasından biri olan Kıbrıs, Türkiye’ye yakın konumu ile Türkiye’den yüksek sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehirleridir.

Girne, başkente yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kıbrıs’ın tatil noktalarının başında geliyor. Özellikle birçok otele ev sahipliği yapan Girne, yaz aylarında birçok ziyaretçiyi kabul ediyor. Girne’de marina başta olmak üzere; birçok yiyecek ve içecek noktasına sahiptir. Ayrıca gece hayatı ve casino açısından oldukça canlı bir atmosfere sahiptir. Şehrin tarihi noktaları arasında Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı yer alıyor.

KKTC’nin başkenti olan Lefkoşa, adanın yönetildiği şehirdir. Kıbrıs’ın birçok şehri gibi birçok tarihi noktaya sahip Lefkoşa, birçok restorana da ev sahipliği yapıyor.

Gazimağusa, Lefkoşa’nın yaklaşık 60 km uzağında konumlanıyor. Oldukça tarihi bir şehir olan Gazimağusa; birçok turistik alana sahiptir. Ada’nın hem Müslüman hem de Hristiyan geçmişini keşfedebileceğiniz birçok tarihi alan bulunuyor. Ayrıca birçok plaj da bulunuyor.

İskele ise başkente biraz daha uzakta konumlanıyor. Daha sakin bir konumda bulunan iskele eşsiz bir doğaya sahiptir. Şehirde bolca balık restoranı bulunuyor. Özellikle sakin bir Kıbrıs tatili geçirmek isteyenler için ideal bir destinasyon olarak görülüyor.

Lefke, Adanın başkentine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Daha çok tarım bölgesi olarak bilinen Lefke, Kıbrıs’ın tarihini keşfetmek isteyenler için oldukça uygun bir nokta olarak görülüyor.

Kıbrıs’a Havayolu İle Nasıl Gidilir?

Lüks otelleri ve eğlenceli gece hayatı ile keyifli bir tatil yapmak isteyenlerin gözdesi Kıbrıs Adası’na Türkiye’den havayolu ile ulaşmak oldukça kolaydır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı büyük şehirlerde bulunan havalimanlarından Kıbrıs’a doğrudan uçan uçak bulunuyor.

İstanbul’dan Kıbrıs’a gitmeyi düşünüyorsanız iki adet bulunan havalimanından birini tercih edebiliyorsunuz. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a giden birçok uçak bulunuyor. Uçak biletinizi online uçak bileti satın alma uygulamalarından satın alabilirsiniz. Biletinizi online olarak almanız size vakit kazandıracaktır. Kıbrıs Ercan Havalimanı başkent Lefkoşa’da bulunuyor, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek havalimanı olarak hizmet veriyor.

İstanbul ve Ankara’dan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuş bulunuyor. Bu noktalardan yapılan uçuşlar ortalama 1 saat 30 dakika kadar sürüyor. Ancak aktarmalı uçuşlar da bu süre elbette çok daha uzun bir süreye sahiptir.

İzmir, Kıbrıs’a doğrudan uçuşun mümkün olduğu illerden biridir. Kıbrıs’a gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkışlı Kıbrıs uçağına binmeniz gerekiyor. İzmir ve Kıbrıs arasındaki uçuş süresi ortalama 1 saat olarak hesaplanıyor.

Türkiye’nin diğer şehirlerinden Kıbrıs’a doğrudan uçak seferi bulunmuyor. Bu yüzden ilk olarak bulunduğunuz illerden Ankara, İzmir veya İstanbul’daki havalimanlarına aktarmalı uçuş yapmanız gerekiyor. Sonrasında Kıbrıs uçağına geçerek, Kıbrıs’a ulaşabilirsiniz.

Türkiye özelinde başta Türk Hava Yolları olmak üzere hemen hemen her özel havayolu şirketinin Kıbrıs’a uçuşu bulunuyor. Özellikle yaz aylarında sefer sayılarında ciddi bir artış gözleniyor.

Kıbrıs’a Denizyolu İle Nasıl Gidilir?

Kıbrıs’a ulaşımda havayolu elbette çok daha popülerdir. Ancak ülkemizin iki şehrinden Kıbrıs’a feribot seferleri de bulunuyor. Antalya ve Mersin’den düzenlenen feribot seferlerine yılın neredeyse her ayında ulaşma imkanına sahipsiniz. Havayolundan farklı olarak feribot ile ulaşım sağladınığızda doğrudan Girne veya Mağusa’ya ulaşabilme imkanına sahip olabileceksiniz.

Mersin Taşucu, Kıbrıs’a feribot seferlerinin düzenlendiği bir noktadır. Bu noktadan dört mevsim boyunca denizde fırtına olmadıkça Kıbrıs’a ulaşım sağlayabilirsiniz. Alanya üzerinden Girne’ye giden deniz otobüsü bulunuyor. Ayrıca Mersin’den hem Girne’ye hem de Mağusa’ya ulaşım imkanı bulunuyor.

Mersin Taşucundan Kıbrısa gitmeyi planlıyorsanız ilk olarak Silifke’ye gitmelisiniz. Yaz aylarında feribot seferleri oldukça sık bir şekilde yapılıyor. Ancak kışın hava muhalefetine bağlı olarak seferlerde azalma oluyor. Taşucu’ndan kalkan feribotlar da haftanın her günü adaya sefer düzenliyor. Taşucundan deniz otobüsü ile Kıbrıs’a gitmek yaklaşık 3 saat sürüyor. Antalya’dan Kıbrıs’a gitmeyi düşünüyorsanız Alanya’da bulunan Girne deniz otobüsü seferini tercih edebilirsiniz. Alanya Girne deniz otobüsü de haftanın hemen hemen her günü sefer düzenliyor.

Kıbrıs ve Türkiye arasındaki feribotlar haftanın hemen hemen her günü bulunuyor. Genellikle cumartesi günü feribot bulunmuyor. Kıbrıs’a aracınız ile gitmek istiyorsanız feribotu tercih edebilirsiniz. Arabalı feribotları tercih ederek ortalama 6-8 saat içinde Kıbrıs’a ayak basabilirsiniz.

Kıbrıs’a Seyahat Ederken Pasaport Gerekiyor mu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye’den gelen ziyaretçilerine pasaport şartı koşmuyor. Ancak Kıbrıs’a giriş yaparken elbette sizden istenecek bir takım belgeler bulunuyor. Kıbrıs’a giriş yapacağınız zaman nüfus kağıdınız yanınızda olmalıdır. Nüfus kağıdı ile 90 gün boyunca konaklama imkanına sahipsiniz. Bu konaklamanın turistik şekilde yapıldığı unutulmamalıdır. Bu yüzden gidiş amacınıza uygun olarak davranmanız bekleniyor. Ancak Güney Kıbrıs tarafına geçmeyi düşünüyorsanız pasaportunuz olmalıdır ve bu ülkeden vize almanız gerekiyor.

Kıbrıs Hakkında Neler Bilmelisiniz?

Doğu Akdeniz’in en bilinen adası Kıbrıs, farklı bir noktada lüks bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk tercih durakları arasında yer alıyor. Adanın sahip olduğu Akdeniz iklimi neticesinde kış ayları dahi oldukça ılık bir şekilde geçiyor. Yazları ise güneşe doyabileceğiniz bir havaya sahip.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde para birimi olarak Türk Lirası kullanılıyor. Bu yüzden yanınıza döviz almanıza gerek yoktur. Ancak bazı lüks otellerin içinde bulunan aktiviteler Euro üzerinden satılıyor. Bu yüzden yanınıza az miktarda döviz almanızı öneririz.

Kıbrıs her ne kadar Türkiye ile birçok benzerliğe sahip olsa da, arada bazı farklılıklar da bulunuyor. Bu farklılıkların başında trafik akış yönü geliyor. Kıbrıs aynı Birleşik Krallık’ta olduğu gibi yolun sol tarafından akıyor. Bu yüzden de araçların direksiyonları sağda bulunuyor. Ayrıca Kıbrıs’ta araç kullanacaksanız sağ taraftan gelen araca yol vermeniz gerekiyor.

Bir diğer farklılık ise elektrik prizlerinin yapısıdır. Ada yıllarca İngiliz sömürgesinde kaldığı için İngiltere’de bulunan priz yapısına sahiptir. Üç girişli prizler için adaya gitmeden önce, mutlaka ek bir adaptör almanız gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye’de bulunan bankaların tamamına yakını bulunuyor. Bu sayede kolaylıkla para çekme veya yatırma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz.